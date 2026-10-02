Campaña electoral en Perú concluye con ultraderechista como favorito para alcalde de Lima

En las elecciones del 4 de octubre los peruanos elegirán a 25 gobernadores y vicegobernadores regionales, así como a 364 consejeros regionales, además de a 196 alcaldes y 1.724 regidores provinciales y 1.696 alcaldes y 9.118 regidores de distrito.

El proceso cerrará un año electoral que comenzó en Perú con los comicios generales de abril pasado y siguió con una segunda vuelta presidencial en junio, que ganó la derechista Keiko Fujimori, quien gobierna el país desde el pasado 28 de julio.

La carrera por la Alcaldía de Lima, la capital que reúne a unos 11 millones de habitantes, es disputada por 26 agrupaciones, aunque con un favoritismo muy marcado hacia tres de ellas, todas de derecha.

La candidatura que ha concitado mayor atención y polémica es la del excandidato presidencial López Aliaga, quien fue alcalde hasta octubre del año pasado y acude al proceso a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección inmediata.

López Aliaga buscó eludir esa prohibición al presentarse como número dos en la lista de su partido, aunque luego su candidato a alcalde renunció a seguir en la carrera electoral, lo que le ha permitido convertirse en el primero en la lista para asumir el cargo.

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Por ese motivo, expertos y medios locales han señalado que busca una "reelección encubierta", una maniobra a la que han también han recurrido otros 135 alcaldes de todo el país para evadir la prohibición constitucional en sus circunscripciones.

Este jueves, al cerrar su campaña con un mitin en el Campo de Marte, en las cercanías al centro histórico de Lima, López Aliaga dijo que "es injusto tener a la población en manos de criminales" y que su partido, Renovación Popular, va a actuar en el Congreso "para frenar" los casos de extorsión y sicariato.

"Lima será segura", señaló antes de asegurar que los partidos rivales "entran a robar" al Estado y agregar que ve "que este gobierno", de Fujimori "no avanza, no da pasos concretos" en la lucha contra la criminalidad.

Los sondeos de opinión, que por ley solo pudieron difundirse hasta el pasado domingo en Perú, señalan que tras López Aliaga aparecen los exministros Carlos Bruce y Francis Allison.

Bruce, segundo en las encuestas, es un economista que ocupa la Alcaldía del distrito limeño de Santiago de Surco, y antes fue ministro, congresista y presidente de varios gremios empresariales.

Durante su mitin de cierre, celebrado en el distrito de Villa El Salvador, en el sur capitalino, aseguró que una eventual gestión suya no seguirá "malgastando el dinero de todos los limeños".

"Estamos cerca a la meta para hacer de Lima una ciudad grande. Haremos de Lima una ciudad que le dé calidad de vida a los limeños", aseguró.

El tercer candidato con opciones, según las encuestas, es Allison, quien ha sido alcalde del distrito limeño de Magdalena del Mar en varios periodos desde 2003 y fue ministro de Vivienda en el segundo gobierno de Alan García (2006-2011).

Para brindar seguridad a los comicios, las autoridades han ordenado el despliegue de más de 41.000 militares, por lo que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, afirmó que "el voto de los ciudadanos estará resguardado".