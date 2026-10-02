Chile celebra matrimonio de científicos en la Antártica como "acto soberano"

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, señaló en un comunicado que "la presencia de Chile en territorio antártico se prolonga por casi 80 años, y sin duda este lindo acto demuestra, además, que esta presencia se realiza en condiciones que permiten llevar una vida grata, a pesar de las condiciones climáticas y de aislamiento".

El matrimonio se celebró ante un oficial del Registro Civil chileno, realizado por el comandante de la base Eduardo Frei de la Fuerza Aérea, por lo que el capitán de Fragata litoral, Horacio Hurtado Catini, gobernador marítimo del territorio chileno antártico, destacó su carácter jurisdiccional.

"Es un acto de jurisdicción porque el Estado chileno está aplicando su Código Civil, su ley de matrimonio a dos personas dentro de este territorio, por lo tanto, es un acto soberano puro", dijo.

Los contrayentes son los geólogos Natalia Mestre Silva, de 31 años y Luis Muñoz Gaete, de 34, investigadores del Laboratorio de Análisis Isotópicos de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, que sellaron su enlace en la Base Profesor Julio Escudero del Instituto Antártico Chileno (Inach) en la Antártica, donde se encuentran trabajando.

La pareja estuvo rodeada de su entorno en suelo polar donde se encuentra una dotación de la Armada, la Fuerza Aérea (FACH), la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Dirección Meteorológica de Chile y como vecinos las estaciones uruguaya, china, rusa y coreana.

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Se trata del sexto matrimonio en el territorio chileno antártico, luego de los dos realizados en 1981, y los siguientes en 1988, 1990 y 2010.

Este matrimonio "se produce en el contexto del funcionamiento permanente, por segundo año consecutivo, de la principal estación científica nacional, aledaña a la Base Frei", destacó el comunicado.

La pareja de científicos se encuentra desplegada en la estación desde marzo pasado y tiene programado su retorno al continente en noviembre próximo, y aunque su relación inició antes de este viaje su trabajo conjunto y la experiencia en uno de los lugares más remotos del planeta los animó a tomar la decisión.

La Antártica se rige por el llamado Tratado Antártico, firmado inicialmente por 12 países el 1 de diciembre de 1959, que establece que ningún país es propietario del territorio y designa la región como un continente dedicado a la paz y la ciencia.

Si bien la Antártica no está gobernada por nadie, países como Reino Unido, Argentina, Chile, Australia o Nueva Zelanda han reclamado históricamente partes de su territorio.

En 1940, a través del Decreto N° 1747 promulgado por el presidente chileno Pedro Aguirre Cerda, se fijaron los límites del territorio antártico chileno y siete años después se inauguró la primera base antártica chilena, la actual Base Naval Capitán Arturo Prat.

En la actualidad, Chile tiene al menos diez bases, de las cuales cinco están gestionadas por el Inach y el resto por las Fuerzas Armadas chilenas.