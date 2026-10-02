Chile exhorta a Nicaragua en la OEA al "restablecimiento de la institucionalidad"

El pronunciamiento chileno se dio en el marco de su participación en la XXXI Reunión de Consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA que trató de forma exclusiva la situación política de Nicaragua.

"Exhortamos a las autoridades nicaragüenses a acoger la oportunidad de diálogo que ofrece esta resolución y a trabajar con la comunidad internacional para avanzar hacia el restablecimiento de la institucionalidad democrática", expresó en su intervención Patricio Torres, subsecretario de Relaciones Exteriores.

En esta reunión se hizo un llamado a que "el régimen de ese país deponga las acciones sistemáticas que han llevado al continuo desmantelamiento de la democracia", explicaron.

El mensaje surge después de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, anunció que no habrá más comicios en el país centroamericano, que está sumido desde 2018 en una grave crisis sociopolítica.

La representación chilena ante el organismo, por su parte, manifestó su disponibilidad para "contribuir a ese esfuerzo, convencido de que una solución democrática, pacífica y respetuosa del derecho internacional es el camino para el reencuentro de Nicaragua con nuestra comunidad hemisférica".

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El acuerdo de los países determinó urgir a las autoridades nicaragüenses a tomar resoluciones en varios temas como el restablecimiento de "el pleno respeto de libertades y derechos".

Asimismo, mencionaron "poner en libertad a los presos políticos, restablecer la nacionalidad a todas las personas despojadas de este derecho, restablecer la libertad de expresión y establecer las condiciones para la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas, entre otros", dijo la cancillería.

En la sesión consultiva, la Relatora Especial para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Rosa María Payá, se refirió al "grave deterioro democrático de este país" y se estableció un Grupo Ministerial de Seguimiento, el cual "dialogará con las autoridades y sociedad civil nicaragüense".

El propósito trazado es "la ejecución de las acciones concretas tendientes al restablecimiento pleno de un sistema democrático en ese país, reportando a esta instancia en un plazo de 60 días", detallaron.