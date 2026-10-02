Cornell apoya la reforma de la ley de delitos sexuales de Nueva York defendida por Hochul

Un portavoz de la universidad aseguró en un comunicado recogido por varios medios que el centro apoya "plenamente" las iniciativas, minutos después de que la gobernadora llamara a acelerar el cambio legislativo.

Cornell respaldó también el nombramiento de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como fiscal especial del caso y reafirmó su compromiso a realizar "una revisión externa independiente de todos los aspectos" relacionada con el caso de la joven que alegó haber sido violada por varios estudiantes en una casa de fraternidad y que ha denunciado que la universidad no hizo lo correcto.

En una rueda de prensa previa, Hochul defendió que ha llegado el momento de cambiar la ley estatal sobre agresión sexual, que no considera incapacitadas a las personas que quedan intoxicadas tras consumir voluntariamente alcohol o drogas.

"La intoxicación voluntaria no justifica la agresión sexual ni la violación en grupo. Punto", aseveró.

Actualmente, el Código Penal neoyorquino califica como persona "incapacitada mentalmente" a aquella que no puede controlar su conducta debido a la influencia de cualquier sustancia "administrada sin su consentimiento" o por cualquier otro acto "sin su consentimiento".

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En este caso, si una persona queda incapacitada tras consumir voluntariamente una sustancia, la ley no considera que esté incapacitada para prestar o negar su consentimiento en un caso de violación, pese a que pueda encontrarse en ese estado como consecuencia del consumo.

"Si alguien está demasiado intoxicado para dar su consentimiento, no debería importar si eligió consumir drogas o alcohol", defendió la gobernadora.

Sin embargo, hay una propuesta en el Senado estatal de Nueva York que busca cerrar este vacío legal.

La iniciativa busca prohibir que los acusados de un delito sexual puedan librarse de los cargos alegando que la víctima consumió sustancias por decisión propia, así como ampliar la consideración de incapacitación a los casos en los que una persona no pueda controlar su propia conducta, con independencia de si la sustancia fue suministrada con o sin su consentimiento.

Además, la reforma castiga al agresor cuando este sea consciente de que la persona se encontraba incapacitada por el consumo de sustancias.

La propuesta, introducida por el asambleísta demócrata Jeffrey Dinowitz, se encuentra aún en los primeros estadios pero podría recibir un impulso tras la indignación generalizada por el caso.