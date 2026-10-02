Desarticulan una red que lavaba las ganancias del narcotráfico en villas de lujo de España

Según informaron la Policía española y la Guardia Civil este viernes, fueron detenidas 27 personas en distintas provincias de España, además de otro arresto en República Dominicana, identificado como uno de los principales responsables de la organización.

Además, se realizaron registros simultáneos en ambos países, donde intervinieron 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones, seis armas de fuego, entre ellas una de guerra, además de criptoactivos por valor superior a 1.300.000, y dinero en efectivo en euros, dírhams y dólares.

La investigación comenzó en septiembre de 2023 cuando, a partir del análisis de plataformas de mensajería encriptadas, se constató que existía una red que enviaba droga con destino Europa, lo que permitió descubrir a los presuntos responsables de cuatro incautaciones de cocaína en Panamá, con un peso total superior a 1.500 kilos.

Los agentes comprobaron que este entramado formaba parte de la rama española de la estructura criminal dirigida por destacados referentes del narcotráfico internacional y que contaba con una elevada capacidad operativa y económica.

Asimismo, se constató que entre 2020 y 2021 la organización estableció rutas para importar cocaína procedente de Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos, lo que les permitió abastecer de manera continuada a importantes organizaciones criminales asentadas en España.

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Los investigadores descubrieron un entramado empresarial para canalizar los beneficios del narcotráfico hacia el mercado inmobiliario. A través de sociedades mercantiles, los investigados invertían en promociones, urbanizaciones completas y viviendas de lujo, especialmente en la isla de Ibiza, Marbella, en la Costa del Sol, y en Madrid.

El objetivo era ocultar la verdadera titularidad de los inmuebles y blanquear los beneficios obtenidos. La operación culminó con la prohibición de enajenar 70 inmuebles y 16 villas de lujo.

La capacidad alcanzada por el entramado en materia de blanqueo permitió a sus integrantes ampliar su actividad y ofrecer sus servicios a otras organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Se han tramitado cinco órdenes internacionales de detención, por lo que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos. EFE