Detienen en República Dominicana a español reclamado por España por narcotráfico y lavado

El Ministerio Público informó este viernes de que la detención se produjo durante un registro realizado en cumplimiento de una orden de la Suprema Corte de Justicia dominicana con fines de extradición a España.

El arresto forma parte de la operación internacional denominada “Fast Lap”, que incluyó 42 allanamientos simultáneos en varios países para desarticular una estructura criminal transnacional, detalló el Ministerio Público en un comunicado.

Durante el registro del inmueble y de varios vehículos, las autoridades ocuparon teléfonos celulares, equipos electrónicos, tres billeteras frías para criptomonedas, siete relojes, entre ellos Rolex, además de joyas.

También fueron incautados un vehículo, documentos y certificados de propiedad de vehículos, contratos relacionados con préstamos e inmuebles, tarjetas bancarias nacionales e internacionales, documentación diversa y aproximadamente 13.000 dólares.

Yera Pozo se encuentra bajo custodia de las autoridades dominicanas, mientras se realizan las evaluaciones médicas y los trámites legales correspondientes a su proceso de extradición a España, de acuerdo con la información.

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En el operativo participaron organismos dominicanos y agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la Policía de España, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española, la Red Mundial de Información sobre Drogas (GDIN) y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol).