Dinamarca pide a Kazajistán que convenza a Rusia para un cese el fuego en Ucrania

"Pido a Kazajistán utilizar sus lazos diplomáticos con Moscú para alcanzar un acuerdo sobre el cese el fuego en Ucrania y lograr la paz", declaró el jefe de la diplomacia danesa en una rueda de prensa en Astaná, tras reunirse con su homólogo kazajo, Mujtar Tleuberdi.

El titular de Exteriores señaló que durante las negociaciones con Tleuberdi se abordó la situación en torno al conflicto ucraniano y su impacto en el comercio internacional.

"Europa está preocupada por esta situación. Estamos a favor de la paz y nuestros países apuestan por el desarrollo de Ucrania", aseveró.

Destacó el papel de las sanciones impuestas por Occidente a Rusia tras al comienzo de la guerra en Ucrania, al señalar que "son un factor clave que contiene el flujo de mercancías a través de Rusia por su agresión" contra su vecino.

A finales de julio pasado, el presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev,llamó al mandatario ruso, Vladímir Putin, a detener las hostilidades en Ucrania y congelar el conflicto, lo que consideró necesario para "avanzar hacia una paz muy esperada", algo que volvió a repetir esta semana durante su viaje a Berlín.

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Rasmussen celebró este viernes los esfuerzos de Kazajistán por propiciar el flujo comercial entre Europa y Asia, en particular gracias al desarrollo de la Ruta de Transporte del Caspio.

Ambos ministros analizaron las perspectivas de cooperación con la compañía danesa Maersk con el fin de incrementar el tránsito de mercancías a través del Corredor Medio, otra importante ruta logística entre Europa y Asia.

"Dinamarca es un importante socio en el norte de Europa. Otorgamos gran importancia al desarrollo de las relaciones bilaterales y tratamos de que nuestra cooperación económica y comercial cuente con proyectos concretos e importantes", aseveró por su parte el ministro kazajo.

Según la diplomacia kazaja, el intercambio comercial entre Kazajistán y Dinamarca ascendió en 2025 a 163 millones de dólares, mientras que el total de las inversiones directas danesas en la economía kazaja ascendieron a 394 millones de dólares en los últimos veinte años.

Entre los principales proyectos conjuntos destaca la construcción de una fábrica de bebidas PepsiCo en la región de Almaty, a cargo de la compañía danesa Carlsberg Group, que contará con una inversión de 344 millones de dólares y producirá 1.000 millones de litros de bebidas anuales.

Rasmussen destacó el interés de su país en continuar ampliando la cooperación con Kazajistán y celebró el creciente interés de Dinamarca en la región de Asia Central.

Las partes firmaron memorandos de entendimiento que prevén la creación de una comisión bilateral sobre cooperación comercial, económica e inversiones.