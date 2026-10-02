Disney despide a cerca de trescientos empleados y ofrece un retiro anticipado a ejecutivos

Varias personas cercanas a la empresa en la ciudad de Burbank, en el estado de California y donde The Walt Disney Company tiene su sede corporativa mundial, confirmaron el despido de casi tres centenares de empleados esta semana, según informó este viernes Los Angeles Times.

Disney también ofreció planes de retiro anticipado para los empleados de larga trayectoria, como parte de un plan que inició a finales de agosto para brindar a ejecutivos elegibles la oportunidad de acceder a una indemnización por despido de hasta un año y el derecho a conservar en el mismo lapso la cobertura médica como empleados de la compañía.

Por su parte, el conglomerado confirmó que el programa de despido voluntario se encuentra en marcha y por el momento no se ha determinado el número de ejecutivos que saldrán a finales de este año, según declaró hoy una fuente cercana al diario.

Esta nueva ola de despidos se produce en medio de una serie de recortes masivos llevados a cabo por Disney, que ya redujo un millar de puestos de trabajo el pasado abril y realizó una nueva ronda en julio.

Los recortes ocurren tras la creación de una nueva división de marketing y afectan a los estudios de The Walt Disney Company, sus cadenas de televisión ESPN, así como a las áreas de producto y tecnología y a los grupos corporativos.

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Este plan se enmarca en una gran reestructuración anunciada por el director ejecutivo de Disney, Josh D'Amaro, tras relegar a Bob Iger de sus funciones este año.