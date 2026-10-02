Drones rusos atacan una subestación eléctrica en la región de Kiev

La subestación Kíevskaya suministra electricidad a las instalaciones de la industria militar enemiga en la capital y sus inmediaciones, según el comunicado castrense.

Kiev es objeto desde el pasado 22 de septiembre de bombardeos diarios después de que Moscú fuera víctima dos días antes, en plenas elecciones legislativas, del mayor ataque con drones y misiles de toda la guerra.

Por ello, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que Moscú rechaza por el momento la reanudación de las negociaciones de paz con mediación de EE.UU., a lo que se había comprometido cuando los emisarios de la Casa Blanca viajaron a ambas capitales.

En particular, el ejército ruso ha intensificado en las últimas semanas sus ataques contra las instalaciones y los centros de datos de las compañías de telecomunicaciones ucranianas.