Ecuador firma un acuerdo con EE.UU. para reforzar el control interno de la Policía

El proyecto contempla formación, infraestructura, tecnología y nuevos mecanismos de control de confianza dentro de la institución, según detalló la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.

Entre las medidas previstas está la creación y equipamiento de dos centros regionales de control y confianza en las ciudades costeras de Guayaquil y Manta, que ampliarán fuera de Quito las capacidades de evaluación y supervisión policial.

También se desarrollará un centro de formación en Quito y se capacitará y certificará a diecisiete poligrafistas de la Policía.

Según la embajada, la iniciativa busca fortalecer la capacidad de la Policía para prevenir la corrupción, proteger información sensible e identificar posibles intentos de infiltración del crimen organizado transnacional.

"La integridad no es un complemento de la labor policial, es un fundamento. Cada policía que sirve con honestidad merece una institución que respalde su compromiso", señaló durante la firma en Quito el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Ecuador, Lawrence Petroni.

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"Una filtración puede comprometer una operación y poner vidas en peligro. Por eso, prevenir la corrupción no es solo una responsabilidad administrativa, es una necesidad operativa", detalló.

Los controles de confianza incluyen evaluaciones poligráficas, psicológicas, toxicológicas y financieras, entre otros mecanismos destinados a detectar posibles irregularidades o factores de riesgo dentro de la institución.

También se incorporará tecnología, equipos especializados y la digitalización de procesos del Centro de Control y Confianza para mejorar la gestión de información, el seguimiento de casos y la estandarización de procedimientos.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, declaró que mientras se enfrenta a "las organizaciones criminales en las calles, en las fronteras y los territorios, tenemos una obligación igual de importante, proteger la integridad de quienes tienen la responsabilidad de combatirlas".

Para Pablo Dávila, el comandante general de la Policía Nacional de Ecuador, esta firma es un "paso importante para fortalecer los mecanismos" de control y confianza porque hay que "anticiparse" a los riesgos y "prevenir conductas indebidas".

La firma se realizó durante la clausura del Curso de Técnicas Avanzadas en Poligrafía, desarrollado con apoyo de Estados Unidos a través del Plan de Acción Estados Unidos-Colombia (USCAP), donde se graduaron nueve policías y cuatro funcionarios de la Armada de Ecuador.

Ecuador y Estados Unidos han reforzado en los últimos años su cooperación en seguridad, especialmente en la lucha contra el narcotráfico, con medidas como la asistencia técnica o la entrega de equipos a las fuerzas de seguridad ecuatorianas.