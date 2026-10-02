EEUU creó 29.000 empleos en septiembre y el paró subió apenas una décima, hasta el 4,2 %

Los datos, que están en línea con lo que proyectaba la mayoría de analistas, muestran que la situación laboral en los principales sectores industriales de Estados Unidos varió poco a lo largo de septiembre.

Lo publicado este viernes por el BLS certifica el estrecho margen (de entre el 4,1 y el 4,3 %) en el que se ha movido la tasa de desempleo desde marzo, y ratifica la resiliencia de la economía del país norteamericano en un momento marcado por la perspectiva de que la Reserva Federal pueda volver a incrementar los tipos para controlar una inflación impulsada al alza por la guerra contra Irán

Las cifras publicadas hoy incluyen una corrección a la baja que afecta a 60.000 puestos de trabajo computados originalmente en julio y agosto.

En lo que respecta al séptimo mes del año, se pasó de 21.000 puestos creados a la destrucción de unos 10.000, al tiempo que los muy buenos datos de agosto se revisaron también a la baja, reduciendo en 29.000 los empleos generados y dejando la cifra en 133.000.

En total, el número de desempleados en agosto en EE.UU. apenas aumentó en torno a unas 100.000 personas, situándose en septiembre en los 7,1 millones.

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Adolescentes (14,5 %) y afroestadounidenses (7 %) volvieron a ser los dos grupos más afectados por el desempleo, con subidas de cuatro décimas y un punto porcentual en el noveno mes del año.

La tasa de desempleo se redujo en tres décimas para los asiáticos (2,9 %), mientras que el 4 % de hombres, el 3,5 % de las mujeres y el 4,8 % de los hispanos se mantuvo sin empleo en septiembre, cifras estas últimas que prácticamente no muestran cambios con respecto al mes anterior.

Aunque el empleo en los principales sectores apenas varió en septiembre, en el área sanitaria mantuvo su reciente tendencia al alza, si bien creció a un ritmo más lento con la creación de 17.000 puestos, en torno a la mitad en comparación con la media que venía mostrando en el último año.

En este caso, el empleo siguió aumentando en los servicios de atención médica ambulatoria y en hospitales, con 13.000 y 12.000 contratados respectivamente, aunque en los centros de enfermería y de atención residencial se perdieron unos 9.000 empleos.

El empleo en la construcción apenas varió en septiembre (11.000 nuevos puestos), mientras que el empleo en las empresas contratistas especializadas en obras no residenciales siguió aumentando con 12.000 empleos más.

Los 9.000 nuevos contratos de septiembre, apenas supusieron un gran cambio para las manufacturas, aunque ha aumentado en 72.000 puestos desde su reciente mínimo de diciembre de 2025. La fabricación de productos de plástico y caucho y de maquinaria generaron unos 5.000 empleos cada una.

En septiembre, el empleo en el sector financiero apenas varió (7.000 puestos menos), aunque el volumen de empleo en este área ha disminuido en 129.000 puestos desde su reciente máximo de mayo de 2025, con la principal destrucción de trabajo centrada en las compañías de seguros y actividades relacionadas.

El empleo también mostró escasas variaciones en septiembre en lo que se refiere a minería, extracción de hidrocarburos, comercio mayorista y minorista, transporte y almacenamiento, información, asistencia social, ocio y hostelería o sector público.