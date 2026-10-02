EE.UU. denuncia que la "dictadura" de Nicaragua ha vetado a su nueva embajadora

"Murillo y Ortega han cerrado constantemente la puerta al diálogo productivo. Justo ayer, rechazaron a nuestra altamente calificada embajadora, lo que demuestra su falta de diplomacia", expresó el subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, durante una reunión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre Nicaragua.

El Senado estadounidense ratificó el pasado 30 de septiembre a Franceschi como nueva embajadora en Nicaragua, donde Estados Unidos no cuenta con embajador desde 2023.

La OEA convocó este viernes a los cancilleres de América para abordar la situación en Nicaragua después de que Ortega anunciara que no habrá más elecciones en su país, pero solo siete de los 34 Estados miembros enviaron a sus ministros de Exteriores.

Landau, que intervino en representación del secretario de Estado, Marco Rubio, recordó que Nicaragua debería haber celebrado elecciones este año y subrayó que la situación en el país "pone en peligro la paz y la seguridad" de Centroamérica y del resto del continente americano.

El subsecretario mantuvo que el Gobierno nicaragüense "facilita" la inmigración ilegal relacionándose con agentes "no hemisféricos", en aparente referencia a China o Rusia, que, según afirmó, están entrenando a la Policía del país y compartiendo inteligencia con la "maquinaria de represión".

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Landau consideró que estos actores internacionales no están solo "apuntalando la dictadura", sino que utilizan Nicaragua como "trampolín" para influir en la región.