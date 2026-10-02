EE.UU. exige la libertad para la creadora de contenido cubana Anna Bensi y su madre

"La cobardía del régimen cubano no conoce límites. Una vez más, huyen atemorizados y censuran a cualquiera que exprese opiniones diferentes a las de su fallida revolución", afirmó en redes sociales Juan Pablo Segura, encargado para Latinoamérica del Departamento de Estado.

"Anna Bensi y su madre fueron condenadas injustamente a dos años de arresto domiciliario simplemente por levantar la voz. Todos los detenidos injustamente, incluido el pastor El Pregonero, que intentó acompañar a Anna y a su madre al tribunal, deben ser liberados", agregó.

Anna Sofía Benítez, conocida en redes sociales como Anna Bensi, y su madre fueron declaradas culpables este jueves por un Tribunal de La Habana y podrían enfrentar una pena de dos años de limitación de libertad, algo que la activista consideró "una injusticia".

Bensi y su madre fueron enjuiciadas por una acusación conjunta, tras haber grabado y difundido el video de un agente de policía que llegó a su vivienda para entregar una citación en marzo pasado.

El abogado de ambas, Roberto Ortega, dijo a EFE que el Tribunal cubano emitirá el fallo por escrito en unos quince días aproximadamente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En una publicación replicada en redes y difundida por los medios estatales, el Ministerio del Interior cubano advirtió en un largo mensaje - sin aludir explícitamente al proceso - que "un caso judicial no se decide en redes sociales" y enfatizó que "grabar no es delito, difundir sin consentimiento puede serlo".