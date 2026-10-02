EE.UU. suspende servicios consulares en Brasil por seguridad a dos días de las elecciones

Según informó a primera hora de este viernes la embajada de los Estados Unidos en Brasilia, los servicios consulares del país quedan suspendidos "por motivos de seguridad" en un contexto en el que el presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, transmitió hace días su preocupación por posibles injerencias de Washington en los comicios.

En el mensaje remitido por la embajada se recomienda a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Brasil que no se desplacen a las embajadas ni siquiera en casos de emergencia.

El servicio consular de Australia también se sumó a la medida y suspendió los servicios consulares a partir de este viernes, también alegando motivos de seguridad.

La embajada australiana anunció el cierre de los servicios en un mensaje en el que cita el mensaje de EE.UU para justificar su preocupación.

Lula ha manifestado reiteradamente su preocupación por posibles injerencias en las elecciones presidenciales y legislativas por parte del Gobierno de Donald Trump, un aliado del expresidente Jair Bolsonaro, cuyo hijo primogénito, Flávio Bolsonaro, es el principal candidato de la oposición en las elecciones del domingo.

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En los últimos meses, Estados Unidos impuso aranceles contra una buena parte de las exportaciones brasileñas a ese país y tomó medidas diplomáticas y políticas contra el país suramericano, entre ellas, retiró el visado a la embajadora brasileña en Washington.

El Gobierno de Trump también declaró terroristas a las bandas de narcotraficantes brasileñas Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho, en un gesto que ha sido aplaudido por Bolsonaro y criticado por el Gobierno de Lula, que teme que esa medida pudiera amparar una intervención militar estadounidense.