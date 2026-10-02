Egipto declara "persona non grata" a diplomático etíope en El Cairo como medida recíproca

En la primera respuesta oficial de Egipto a la medida de Etiopía, una fuente egipcia, citada por el diario estatal egipcio Al Ahram, calificó la decisión de declarar "persona non grata" a un miembro del personal diplomático egipcio como "desafortunada e injustificada".

De acuerdo con el informante no identificado, Egipto reiteró su total rechazo a la injerencia en los asuntos internos de otros países y aseguró que esta medida de Adís Abeba es un "intento de desviar la atención de las crisis que atraviesa".

Este jueves, el Ministerio de Exteriores etíope notificó en una misiva a la Embajada de Egipto en Etiopía que el diplomático egipcio Ahmed Moharam Ahmed Soliman había sido declarado 'persona non grata'".

En la carta no especifica el cargo diplomático ni la función de Soliman en la Embajada de Egipto, y tampoco ofrece una razón para la declaración de "persona non grata" ni identifica ninguna conducta que haya motivado la decisión.

Las relaciones entre Etiopía y Egipto han sido tensas en los últimos años por la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD), que ha enfrentado a ambos países por el uso del agua del río Nilo.

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Etiopía también anunció este jueves el cierre de su Embajada en Eritrea y la expulsión de diez diplomáticos eritreos, a quienes dio 48 horas para abandonar el país tras acusarlos de amenazar la seguridad nacional.

De manera recíproca, Eritrea anunció la ruptura total de sus relaciones diplomáticas con Etiopía.

La medida de este jueves se anunció después de que el mariscal de campo Birhanu Jula, jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía, acusara a finales del pasado septiembre a Eritrea, Egipto y Sudán de apoyar a una alianza recién creada de grupos armados y de oposición que pretende desestabilizar el país.

Esa acusación se produjo en medio de la intensificación de combates en la región norteña etíope de Tigré, después de que el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) anunciara la semana pasada una "guerra defensiva" contra el Gobierno federal.