El alcalde de Guayaquil saldrá de la cárcel a un hospital por problemas en la vesícula

El Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), la entidad estatal que administra las prisiones, informó que Alvarez fue revisado por el personal del Ministerio de Salud que trabaja en la Cárcel del Encuentro, quienes determinaron que necesitaba atención especializada.

Esa atención, afirmó el SNAI, tiene que realizarse en "un establecimiento de salud con la capacidad necesaria para el tratamiento de una afección en la vesícula", por lo que durante la tarde será llevado a un hospital de Guayaquil.

El abogado de Alvarez, Julio César Cueva, había alertado horas antes de la intención del Gobierno de trasladar a su cliente hacia un hospital, pero señaló que desconocían los motivos o la gravedad del asunto.

Cueva se encuentra en los exteriores de un hospital privado ubicado en el sur de Guayaquil, donde se ha instalado un operativo policial, y a donde Alvarez ya fue llevado el pasado 8 de julio para ser operado por el mismo problema en la vesícula.

Sin embargo, la intervención quirúrgica no se realizó, pues el alcalde y su familia pidieron que se haga bajo la supervisión de sus médicos de confianza.

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Fiorella Ycaza, la esposa de Alvarez y actual candidata a la Alcaldía de Guayaquil, aseguró que la salud de la autoridad municipal "está en riesgo" y que "sus derechos han sido vulnerados durante meses".

Sobre el alcalde de la ciudad más poblada de Ecuador pesan dos sentencias de primera instancia. Una de tres años, por no llevar puesto un dispositivo de vigilancia electrónica; y otra de seis años y nueve meses por la distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos, un caso vinculado a su negocio familiar de estaciones de servicio.

Además, es investigado por presunto lavado de dinero en una segunda causa vinculada a su negocio de venta de combustibles.