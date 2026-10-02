"El avión iba en picado", relata a Modi el piloto indio apuñalado en el vuelo de flydubai

"Llevo 17 años volando, señor, y soy capitán desde hace 11 años. Puedo saber, incluso con los ojos cerrados, lo que está pasando en el avión. Cuando estaba en el suelo, sentí que el avión iba en picado", narró Machchhar en la conversación telefónica, difundida este viernes.

"Y sabía perfectamente que la puerta estaba justo ahí, solo tenía que hacer un último esfuerzo para abrirla. Y aún así me seguían golpeando. Simplemente la abrí, señor, y los demás entraron", confesó el piloto al mandatario indio.

Smit Machchhar, a quien se ve con un tubo en la nariz y vendajes en la cabeza y las manos, habló con Modi desde una cama de hospital en Abu Dabi durante un vídeo de casi 10 minutos publicado en la cuenta de X del primer ministro, secándose las lágrimas mientras narraba su experiencia.

El piloto indio Smit Machchhar, apuñalado en ese vuelo de Flydubai, ha sido aclamado como un héroe por líderes mundiales como Donald Trump, Narendra Modi y Benjamin Netanyahu, tras hacer valer su década de experiencia para impedir un posible accidente.

El capitán Machchhar, quien se unió a la aerolínea emiratí en 2022, pilotaba el vuelo FZ1073 entre Dubái y Tel Aviv (Israel) el miércoles cuando su compañero de cabina presuntamente lo atacó e intentó estrellar la aeronave.

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El piloto indio logró enviar una señal de emergencia y abrir la cabina de los pilotos durante el altercado, al tiempo que el avión descendía en picado durante unos dos minutos, causando pánico entre los más de 170 pasajeros.

El Ministerio de Asuntos Exteriores indio confirmó en un comunicado una mejora en la salud del piloto.

Según el Gobierno, Machchhar ha sido trasladado desde el hospital de Tabuk (Arabia Saudí) a un centro médico en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) para continuar su recuperación, mientras las autoridades investigan este grave incidente de seguridad internacional.

Modi elogió la valentía de Machchhar y dijo que su presencia salvó vidas y salvó la reputación de los pilotos indios.