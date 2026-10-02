El Banco Iberamericano de Desarrollo reabre su oficina en Venezuela

"La reactivación de la oficina de país del Grupo BID en Caracas constituye un hito importante para fortalecer nuestra presencia sobre el terreno", anunció la entidad -en un comunicado-.

El BID fue un importante financiador de programas de desarrollo en Venezuela a través de créditos y proyectos hasta mayo de 2018, cuando suspendió los préstamos a Venezuela por incumplir pagos atrasados de 88,3 millones de dólares.

En 2019, el BID expresó su disposición a trabajar con Juan Guaidó y reconoció a Ricardo Hausmann como representante de Venezuela ante el organismo, lo que llevó a la congelación de relaciones.

Tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado y la llegada de un gobierno interino, encabezado por Delcy Rodríguez, el Grupo BID anunció el reinicio formal de relaciones en junio, al aceptar el nombramiento de Calixto Ortega como gobernador ante la entidad.

El banco anunció un envío de un millón de dólares para apoyar la emergencia provocada por los terremotos del pasado 24 junio en Venezuela, con fondos destinados a ayuda humanitaria inmediata y evaluación de daños.

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Según estimaciones, Venezuela mantiene unos 2.500 millones de dólares de deuda con el BID, monto que debería empezar a ser reembolsado o reestructurado antes de poder acceder a nuevas líneas de financiación.