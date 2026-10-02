El brote de ébola en la RD del Congo ha matado ya a más de 4.000 personas

Según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, un total de 4.018 personas han fallecido a causa de la enfermedad como parte de 8.300 casos confirmados.

La tasa de letalidad global se sitúa en el 48,4 %, de acuerdo con las autoridades sanitarias congoleñas.

Asimismo, 2.162 pacientes se han recuperado y otros 842 se encuentran hospitalizados o en aislamiento, mientras la tasa de seguimiento de contactos es del 80,6 %.

La epidemia afecta a 63 zonas de salud de siete provincias (de las 26 que tiene la RDC): Ituri (este, epicentro del brote), Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Norte (este), Kivu del Sur (este) y Ubangi del Sur (noroeste).

Este brote es el segundo más mortífero de la historia a nivel global, aunque aún está lejos del más grave registrado hasta ahora, que causó 28.000 contagios y unos 11.000 muertos en África occidental entre 2014 y 2016.

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La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos específicos, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos de fase 1 en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.

Paralelamente, la RDC inició a finales de agosto una campaña de inmunización contra el ébola con la vacuna Ervebo, única disponible a gran escala y diseñada en principio para la variante Zaire del virus -más común-, pero que ha dado indicios positivos contra la cepa Bundibugyo en animales.

La actual epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el pasado 26 de agosto el fin del brote, después de contabilizarse 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.