El Ejército de Yemen informa de ataques cruzados con los hutíes

El portavoz castrense yemení del Gobierno internacionalmente reconocido, Majid al Nuzaili, dijo un comunicado en redes sociales que el Ejército, apoyado por Arabia Saudí, había llevado a cabo "20 ataques aéreos de precisión contra efectivos, refuerzos y vehículos militares de la milicia terrorista hutí" en diferentes ubicaciones de la gobernación de Taiz, al suroeste del país.

Pocas horas antes, Al Nuzaili había informado sobre la interceptación de "drones suicidas" hutíes cerca de la ciudad de Adén, que funciona como capital de facto desde que los rebeldes se apoderaron de la capital, Saná, en septiembre de 2014.

Por su parte, los hutíes, apoyados por Irán, afirmaron en su canal de Telegram que "en las últimas 24 horas, aviones de combate saudíes llevaron a cabo 47 incursiones aéreas y ataques con misiles, teniendo como objetivo instalaciones civiles —tales como redes de comunicación, escuelas y otras infraestructuras— en las gobernaciones de Taiz, Saada y Al-Jawf".

Los combates se producen en el marco de una escalada más amplia en Taiz y en las rutas estratégicas que conectan la provincia con Lahj y Aden, después de que los hutíes lanzaran a finales de agosto una ofensiva con la que extendieron sus posiciones en la costa occidental yemení.

Taiz ha permanecido dividida entre fuerzas rivales durante gran parte de la guerra en el Yemen, mientras que las montañas y carreteras circundantes son fundamentales para el desplazamiento entre las zonas controladas por el gobierno en el sur y los frentes de la costa occidental y las tierras altas.

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Los hutíes se alzaron en armas en 2014 contra el Gobierno internacionalmente reconocido y se apoderaron de amplias regiones del norte, centro y oeste del país, incluida la capital.

Con su última ofensiva ya controlan más del 25 % del territorio del empobrecido país del sur de la península Arábiga, la zona más poblada e importante política y económicamente de Yemen.