El Ejército sudanés amplía su control en Kordofán del Norte ante retirada de paramilitares

"Las Fuerzas Armadas han logrado hoy liberar la zona de Al Mazroub, en el estado de Kordofan del Norte, por la fuerza tras batallas feroces que causaron grandes pérdidas", indicaron en un comunicado las Fuerzas Armadas, que señalaron que se han producido "bajas humanas" en las filas de las FAR, sin dar más detalles.

Hasta el momento, los paramilitares no han reaccionado ante esta información.

Ante este control, el Ejército pidió a los ciudadanos en las zonas que han recuperado de las FAR que "se tranquilicen y retomen su vida con normalidad", y afirmó que continuarán su misión de "proteger a los civiles y asegurar las propiedades".

Y reiteró que siguen con sus operaciones hasta "limpiar el país de las profanaciones de milicia terrorista y sus aliados".

Al Mazroub era uno de los pocos focos que tenían los paramilitares en Kordofán del Norte, mientras que el Ejército regular busca controlar todo el estado, que forma parte de la extensa región del Kordofán.

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Hace una semana, el Ejército recuperó también la ciudad de Sodari, también en Kordofán del Norte, lo que deja a las FAR concentradas ahora dentro de la localidad de Bara Occidental.

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha causado decenas de miles de muertos, y ha forzado el éxodo de unos 14 millones de personas en la peor crisis de desplazamiento del planeta, según la ONU.