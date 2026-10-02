"El enemigo está destruyendo Kiev", advierte el alcalde de la ciudad

"El enemigo está destruyendo Kiev. Infraestructura, infraestructura crítica, logística, vivienda e instalaciones sociales. El agresor está volviendo a atacar el sector energético", dijo Klichkó en su canal de Telegram tras reunirse con representantes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), el Servicio de Emergencias y otros órganos del Estado para evaluar la situación en la ciudad.

"Ya no es posible pretender que podemos vivir como vivíamos en tiempos de paz", declaró también el alcalde.

Uno de los temas prioritarios abordados en la reunión fue la conectividad entre las dos orillas del río Dniéper, que divide la capital en dos partes.

Uno de los puentes clave sobre el Dniéper, el Puente Pivdeni ('Sur' en ucraniano), ha sido atacado varias veces desde el jueves y ha tenido que ser cerrado al tráfico por los daños sufridos.

El tránsito también se ha interrumpido parcialmente en las últimas horas en otros dos puentes que cruzan el río Dniéper debido a otros ataques rusos.

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Klichkó explicó que enviará propuestas al Gobierno central para resolver los problemas creados por estos ataques que dificultan gravemente el movimiento de transportes, mercancías y otros bienes dentro de la ciudad.

El alcalde de Kiev también afirmó que el tramo de la línea del metro que cruza el río sobre el puente Pivdeni está listo para volver a funcionar una vez los especialistas confirmen que los problemas causados por los impactos de drones rusos han sido resueltos.