El Foro Parlamentario Iberoamericano será anual desde 2028 para su revitalización

El secretario general iberoamericano, el chileno Andrés Allamand, explicó que las convocatorias serán anuales a propuesta del presidente de la Asamblea de Portugal, José Pedro Aguiar Branco.

Además del comité ejecutivo y la asamblea que forman el foro, habrá un consejo directivo, integrado por los presidentes de los congresos (parlamentos) iberoamericanos.

Son acuerdos del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que trató en Madrid asuntos como la inteligencia artificial (IA) y su uso ético, las amenazas para la democracia (fragmentación, polarización, desinformación y populismo), la igualdad de género y la diplomacia parlamentaria, a un mes de la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno.

La presidenta del Congreso español, Francina Armengol, constató que el foro estaba "un poco parado, un poco ralentizado", pero se ha sido capaz de darle "ese impulso que necesitaba" como mérito de todos sus miembros parlamentarios y técnicos.

"En este mundo tan complejo que estamos viviendo (...), hemos sido capaces desde el respeto, desde la diversidad, desde la discrepancia ideológica (...), de sentarnos, ver qué necesidades tenemos, cómo priorizamos los temas que importan de verdad a la gente que representamos", sintetizó.

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Algo fundamental, apuntó, es la igualdad de género: "Hasta que no tengamos esa igualdad real, no podemos decir que nuestras democracias sean plenas".

Constató lo importante que es representar las discrepancias políticas, pero también "el llegar a acuerdos", momento en que citó la demanda social de alquileres asequibles por una grave crisis de precios en España.

"Esa es la esencia de la democracia, el parlamentarismo en puro estado", señaló, además de apuntar que "la esperanza está en la democracia".

"Iberoamérica constituye un espacio de enorme diversidad política, institucional social y precisamente por eso el diálogo entre nuestros parlamentos (...) tiene un valor especial, tiene un valor añadido que es inherente al proyecto iberoamericano: avanzar, alcanzar acuerdos entre los que pensamos de manera diferente", valoró.

El presidente del Senado español, Pedro Rollán, valoró que el foro vaya a celebrarse anualmente y agregó que la comunidad iberoamericana, en un mundo cambiante, acelerado, ha "perdido oportunidades a lo largo de los últimos años", por ejemplo por el impacto de la pandemia de la covid-19.

"Pero no debemos de desaprovechar la oportunidad de subirnos a un tren -subrayó-, a una locomotora que va a traer más oportunidades, más riqueza, más libertad, más emprendimiento, más cultura, más enseñanza, más talento, porque justamente eso es lo que se pretende con este espacio de diálogo, con este espacio de encuentro: hacer más prósperas, más solidarias, más justas, más seguras, más competitivas a todas y cada una de nuestras naciones" con una "voz común".

El foro sirvió también para solidarizarse con el pueblo de Ucrania por la invasión rusa. El presidente de la Rada ucraniana, Ruslan Stefanchuk, que participó en el encuentro iberoamericano, recibió el aplauso de los participantes en la clausura.

Armengol dijo que la intervención de Stefanchuk durante las sesiones de trabajo había sido "desde el corazón" y para explicar el "mucho dolor de un pueblo que está siendo asesinado de una forma absolutamente injusta".

"Desgraciadamente, no es el único pueblo que está padeciendo esto (...) Sigue habiendo guerra en Sudán, sigue habiendo un genocidio en Palestina, sigue existiendo la matanza en Ucrania y todo eso nos tiene que hacer pensar y repensar muchas cosas desde cada uno de nuestros espacios políticos", instó.

Finalmente, el presidente del Congreso de Honduras, José Tomás Zambrano, señaló que la celebración del foro en su país en 2028 es un "respaldo" al fortalecimiento y transformaciones democráticas del país, y una ocasión para hablar de temas como el narcotráfico, el crimen organizado y los grandes movimientos migratorios.