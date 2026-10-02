El G7 liberará hasta 100 millones de barriles de petróleo y diésel en cuatro meses

El presidente francés, Emmanuel Macron, quien convocó la reunión por videoconferencia, afirmó que las medidas acordadas "deberían hacer bajar los precios" de los combustibles y que no habrá "ninguna prohibición" a las exportaciones de diésel entre los países del G7 (además de Francia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón).

Según el comunicado, el grupo también acordó coordinar los calendarios de mantenimiento de sus refinerías para evitar pérdidas simultáneas de capacidad y aumentar temporalmente las tasas de utilización cuando sea posible.

Asimismo, el G7 instó a los países con una capacidad significativa de refinado a incrementar la producción de productos refinados, especialmente diésel.

La AIE deberá supervisar la aplicación de los compromisos y presentar un informe en un plazo de 20 días, con recomendaciones para mejorar futuras respuestas, incluida la reposición de las reservas, según el comunicado publicado tras la reunión.

Los líderes del G7 reafirmaron su compromiso de no imponer restricciones a las exportaciones de energía y productos energéticos entre sus miembros y pidieron a todos los países productores que eviten prohibiciones que puedan aumentar las tensiones en los mercados.

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El comunicado también condenó los ataques de Irán contra países vecinos y las perturbaciones al comercio internacional y la seguridad energética.

En este sentido, el G7 reclamó la restauración "inmediata y plena" de los derechos y principios de navegación en el estrecho de Ormuz y elogió los esfuerzos de Estados Unidos para garantizar el libre tránsito comercial por esa vía.

Los países del G7 afirmaron además que mantendrán las sanciones contra Rusia y trabajarán con la AIE y otros socios para evitar nuevas repercusiones sobre los mercados de combustibles, gas y otras materias primas.

Macron, cuyo país ejerce la presidencia de turno del G7, había pedido antes de la reunión una acción coordinada del grupo para contener el alza de los precios. El presidente francés mantuvo durante la noche conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, sobre la situación energética mundial.

Las medidas "decisivas y coordinadas" buscan estabilizar el suministro inmediato de energía, proteger a hogares y empresas frente a las subidas de precios y reforzar la resiliencia de los mercados energéticos mundiales, que atraviesan "una volatilidad sin precedentes, con un aumento de los precios que amenaza la estabilidad económica y el bienestar", según el comunicado.

"Nos reuniremos en el marco de la AIE en los próximos días para analizar la posibilidad de realizar nuevas liberaciones de diésel si fuera necesario", señalaron los dirigentes de Francia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón.

Añadieron que seguirán de cerca la evolución de la situación y estarán preparados para "ajustar" las medidas cuando sea necesario.

"Los acuerdos alcanzados hoy representan un paso hacia un futuro energético más seguro, transparente y resiliente", concluyeron.