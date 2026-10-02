El Gobierno de Singapur lanza un servicio de citas para emparejar a empleados públicos

La plataforma, llamada 'FirstDate' (Primera cita), se encuentra en fase de prueba, en medio de la cual está invitando a funcionarios de entre 21 y 35 años a registrar sus datos y responder preguntas para definir compatibilidades, usando el algoritmo de matrimonio estable de Gale-Shapley, que ganó el Premio Nobel de Economía en 2012.

El diario singapurense Straits Times explica, citando fuentes oficiales, que hasta el 5 de octubre recibirán solicitudes de jóvenes solteros, viudos o divorciados tras lo cual asignará una única opción de pareja a cada usuario.

"Todos los participantes pueden encontrar a la persona que más prefieren de entre aquellas que también los prefieren a ellos", señala el rotativo.

El experimento, que permite a los usuarios darse de baja en cualquier momento, incluye opciones como "misiones de cita" para romper el hielo y aumentar la posibilidad de formar una pareja estable.

El gobierno de Tokio ya implementó un servicio similar de citas en septiembre 2024, también para aumentar la tasa de natalidad, que hasta junio de este año había logrado 265 matrimonios, según autoridades de la capital japonesa.

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Singapur, gobernada de manera semiautocrática por el Partido de Acción Popular (PAP) desde su independencia en 1965, ha implementado varias políticas en el último trienio para impulsar los nacimientos en un país pequeño en territorio y con una población -unos 6,1 millones de personas- que envejece muy rápidamente.

A finales de agosto, el Gobierno anunció un pago a las familias de 1.575 dólares estadounidenses anuales por cada hijo menor de edad, como parte de los esfuerzos para elevar la tasa de natalidad, una de las más bajas del mundo.

En 2025, el promedio de hijos por mujer en el país se situó en 0,87, por debajo del 0,97 del año anterior y muy cerca de la tasa de Corea del Sur (0,80 en 2025), el país con el índice de fertilidad más bajo del mundo.

El número de nacimientos en Singapur -que tiene uno de los PIB per cápita más altos del globo- cayó a 29.864 el año pasado, un 11,4 % menos que en 2024, según datos del Departamento de Estadísticas isleño.