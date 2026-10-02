El petróleo de Texas cae más de un 4 % ante la posible liberación de reservas en la UE

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 3,91 dólares respecto al cierre del día anterior.

El retroceso en las cotizaciones se produce después de conocerse que los Veintisiete mantienen contactos de emergencia este viernes para estudiar una propuesta presentada por Francia, la cual plantea liberar 50 millones de barriles de diésel por parte del bloque comunitario y otros 50 millones de barriles de crudo a través de los socios de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Asimismo, también se conoció que el Pentágono enviará un tercer portaaviones y buques del Cuerpo de Marines a Oriente Medio, lo que supondrá aumentar la presencia de soldados entre 9.000 y 10.000 efectivos en la región, según publicó The Wall Street Journal.

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con golpear a Irán "muy fuerte" si se confirma que Teherán estuvo detrás del incidente en el vuelo de Flydubai, unos hechos que Israel ha calificado de atentado terrorista.