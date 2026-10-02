Euskadi, Cataluña y Galicia, más cerca que las demás de eliminar el cupón precinto en 2027

Durante estos meses, las comunidades han ido avanzando para erradicar el cupón precinto que eximirá a estos profesionales de tener que recortar más de 1.100 millones "cartoncitos" de las cajas de medicamentos al año.

Sin embargo, Cataluña, Euskadi y Galicia "están a punto de compatibilizar los dos sistemas" y, en seis meses, en estas autonomías podrían estar coexistiendo el cupón físico mientras verifican que funciona el digital, ha avanzado a EFE la vicepresidenta del Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF), Marta Galipienzo, durante el 24 Congreso Nacional Farmacéutico.

Una vez eso ocurra, y "cuando pulan los pequeños problemas que pueda haber, igual en el verano de 2027", los farmacéuticos gallegos, catalanes y vascos podrán guardar el cúter en un cajón definitivamente.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 9 de junio el real decreto para sustituir de forma gradual el tradicional cupón precinto por un identificador único digital vinculado al Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVeM).

Tanto el sistema de verificación y el uso del identificador único está implementado al 90 % en todo el territorio, pero aunque el 10 % pueda parecer un "porcentaje muy pequeño", es lo suficientemente importante para impedir que todavía se pueda usar "con todas las garantías".

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La principal dificultad está en el desarrollo del software de gestión del sistema digital para que reproduzca el método físico actual con las mismas garantías, sin poner en riesgo el acceso del paciente a su prestación ni la facturación de la farmacia cuando hace el cotejo de las dispensaciones de fármacos financiados.

De todo ello se ha hablado en la mesa "Futuro de la prestación farmacéutica sin cupón precinto", en la que varios expertos han coincidido en la necesidad de que los dos sistemas convivan.

El proceso "llevará el tiempo que lleve", ha subrayado el director general de Cartera Común de Servicios del SNS y de Farmacia del Ministerio de Sanidad, César Hernández, que ha afirmado que el sistema se está preparando con el objetivo de que "cambie lo menos posible el trabajo habitual que existe en las farmacias".

Por su parte, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña, Sara Catrain, ha valorado que el cambio al cupón precinto digital es "un paso positivo", pero hay que hacerlo "midiendo los tiempos y con un periodo real de convivencia de ambos sistemas".

El nuevo procedimiento aprovechará la verificación que las farmacias hacen de los envases a través del SEVeM, que podrá convertirse en un cupón digital.

Para la directora general de SEVeM, Mª Ángeles Figuerola, "ahora toca adaptar la información" y que sea utilizada para nuevos usos, como es el cotejo de la facturación de las recetas dispensadas con cargo al Sistema Nacional de Salud, un proceso para el que "lo más importante es que esta transformación se haga sin que se note en la actividad de la farmacia".