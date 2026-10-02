Fuerzas aliadas del Ejército etíope aseguran estar avanzando hacia la capital de Tigré

Fuerzas aliadas del Ejército etíope aseguran estar avanzando hacia la capital de Tigré

Nairobi, 2 oct (EFE).- Las milicias aliadas del Ejército etíope aseguran estar avanzando hacia Mekelle, la capital de la región norteña de Tigré y bastión de los rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), tras el recrudecimiento del conflicto desde la semana pasada.