FundéuRAE: "a cuál más", construcción adecuada

En los medios se pueden encontrar en ocasiones construcciones inadecuadas, como las ejemplificadas a continuación: “Se sientan contigo a la mesa para desgranar anécdotas a cuál más divertidas e increíbles”, “Nos legó más de treinta obras, a cual más de espléndida” o “Venían con epítetos a cuál más de negativos”.

Tal como señala el “Diccionario panhispánico de dudas”, cuando la expresión ponderativa “a cuál más” va seguida de un adjetivo, lo adecuado es que este concuerde con “cuál”, en singular, incluso si se están comparando varios elementos. También aclara que la adición de la preposición “de” no es propia de la lengua culta.

Por otra parte, esta misma obra precisa que “cuál” ha de llevar tilde, por ser una forma tónica derivada de un interrogativo.

En consecuencia, en las frases anteriores lo más adecuado habría sido escribir “Se sientan contigo a la mesa para desgranar anécdotas a cuál más divertida e increíble”, “Nos legó más de treinta obras, a cuál más espléndida” y “Venían con epítetos a cuál más negativo”.

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