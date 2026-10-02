Glencore (Suiza) anuncia en París plan minero de 4.000 millones de dólares en Argentina

El proyecto, de Minera Agua Rica, filial de Glencore, fue aprobado para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), según un comunicado facilitado por la Presidencia argentina.

La compañía, según la nota, prevé invertir 771 millones de dólares durante los primeros dos años.

Agua Rica tendría una producción promedio de 200.000 toneladas de cobre al año, destinada íntegramente a la exportación, con ingresos estimados de 2.167 millones de dólares anuales.

El inicio de las obras está previsto para noviembre de 2027 y la producción para octubre de 2031.

El proyecto aprovechará infraestructura existente de Alumbrera y generará hasta 3.500 empleos durante la construcción y 1.250 puestos directos durante la operación, según la empresa.

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Con el fin de conseguir inversiones, Milei encabezó desde el pasado miércoles hasta este viernes una visita de trabajo a París con una copiosa comitiva de cargos públicos y empresarios argentinos.

La víspera, el presidente y CEO de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, avanzó que su grupo tiene previstas inversiones en el país de casi 10.000 millones de dólares.