Gobierno de Bolivia dice que el FMI aprobó acuerdo por 1.900 millones de dólares

El ministerio boliviano de Economía y Finanzas Públicas señaló en un comunicado de prensa que la aprobación se realizó este mismo viernes en Washington y recordó que el acuerdo se enmarca en el Servicio Ampliado del Fondo (SAF).

Esto supone "un nuevo paso" para la puesta en marcha del "programa económico" del Gobierno de Rodrigo Paz que busca "restablecer la estabilidad macroeconómica, recomponer las reservas internacionales, fortalecer la sostenibilidad fiscal, proteger a los hogares vulnerables y generar condiciones para la inversión privada y el crecimiento", indicó.

El acuerdo, anunciado a fines de julio, fue aprobado también hace dos semanas en ambas cámaras del Legislativo boliviano y, el pasado 20 de septiembre, el presidente Paz promulgó la ley que lo valida.

El Ministerio de Economía ratificó que este programa "permitirá movilizar" unos 4.000 millones de dólares adicionales de otros organismos financieros internacionales, "ampliando las posibilidades de financiamiento para Bolivia durante el período de ejecución del acuerdo".

El acuerdo otorga a Bolivia 1.369 millones de derechos especiales de giro (DEG), equivalentes a 1.900 millones de dólares, para que enfrente los "persistentes" desequilibrios fiscales y externos que le han afectado en los últimos años.

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El plazo de repago de la deuda es "hasta 10 años a partir de cada desembolso", con una tasa de interés de 3,47 %, que podrá variar "de acuerdo a la cotización de los DEG".

Asimismo, estableció que el periodo de amortización será "a partir de los cuatro años y seis meses", con un plazo de desembolso de hasta 36 meses.

Entre los compromisos del Gobierno boliviano con el FMI está la eliminación de la subvención a los combustibles a partir de 2027, si bien el subsidio al diésel ya fue retirado en septiembre.

Los ajustes económicos del Ejecutivo han generado rechazo de sectores como los transportistas, sindicatos de maestros y también del expresidente Evo Morales (2006-2019) y sus seguidores, quienes han amenazado con movilizarse desde el próximo 13 de octubre en contra de estas medidas.