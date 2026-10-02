Gobierno francés pide que padres asuman daños causados por hijos en protesta en institutos

"He pedido a los fiscales generales que soliciten una respuesta firme, lo más rápida posible, pero sobre todo que pidan la responsabilidad civil, es decir, que los padres respondan solidariamente por los actos cometidos por sus hijos", declaró Darmanin en una entrevista a RTL.

El ministro afirmó que unos 300 policías y gendarmes y más de 60 profesores y responsables de centros educativos han resultado heridos en los incidentes, y señaló que algunos institutos han sido incendiados.

"Cuando se ataca a profesores, cuando se ataca al servicio público, evidentemente, la Justicia debe estar presente", dijo, aunque reconoció que las reivindicaciones de los estudiantes y de la juventud francesa "deben ser escuchadas".

Pero el ministro insistió en que los padres asuman económicamente los daños causados por sus hijos. "No es el menor quien paga, son los padres", afirmó. "Tú rompes, tus padres pagan", apostilló.

El ministro dijo además temer una escalada de la violencia durante las movilizaciones de este viernes y los próximos días. "Hemos pasado de manifestaciones de estudiantes a un desorden de orden público. Cuando se ataca un autobús, cuando se queman institutos, ya no es un problema de manifestación", mantuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El responsable de Justicia también criticó a dirigentes del partido izquierdista La Francia Insumisa (LFI), entre ellos su líder Jean-Luc Mélenchon, a quienes acusó de contribuir a la escalada de la violencia.

Las protestas estudiantiles se intensificaron la víspera en Francia, con más institutos afectados y la expansión a las universidades, pero sobre todo con una violencia creciente que llevó a practicar un total de 1.949 detenciones, según el Ministerio de Interior.

Para tratar de desactivar la protesta, este viernes unos cuatrocientos institutos permanecerán cerrados, con clases en línea.

Paralelamente, el ministro de Educación, Édouard Geffray, recibirá hoy a las organizaciones sindicales representativas del personal docente y administrativo, a las asociaciones de padres y madres de alumnos, a las asociaciones de institutos y a los miembros electos del Consejo Nacional de la Vida Escolar.

La movilización estudiantil, que pide mejores condiciones educativas, acabar con la supresión de puestos universitarios o el recorte de becas, comenzó la pasada semana en la región de París y se ha ido extendiendo por todo el país.