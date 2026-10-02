Guitarricadelafuente cierra su gran año en el Madrid de la protesta en Sol: "Va por ellos"

"Esta noche quiero quemaros las pestañas", ha confesado este viernes ante las 15.800 personas que han abarrotado el Movistar Arena, "muy agradecido por todo lo que estas canciones han supuesto este año y cómo la gente las habéis hecho vuestras".

Ha sido una oportunidad de atestiguar su crecimiento como intérprete en vivo, omnipresente en la instrumentación (ha tocado la guitarra, el bajo, el teclado, la armónica y la trompeta que aprendió para la película, pese a ir respaldado por cuatro músicos) y también como solista, sin parar un segundo, en contraste con aquel artista del principio que se sentaba en una sillita en sus conciertos.

Aunque ya sus primeros sencillos antes de la pandemia y la entusiasta respuesta del público sin apenas aparato promocional hicieran presagiar un buen futuro para Álvaro Lafuente (Benicassim, 1997), pocos podrían imaginar lo que iba a suceder en el curso de este último año.

Tras la buena acogida del disco 'La cantera' (2022), su debut producido por Raül Refree en torno al encuentro entre el folclor ibérico y el latinoamericano, la publicación en mayo de 2025 de 'Spanish Leather', con el sencillo 'Full Time Papi' y su marcada estética homoerótica, se sintió como un golpe en la mesa de un artista más confiado y abierto a experimentar.

Como resultado, la Academia de Música de España premios al mejor disco de música alternativa y a mejor canción de este ámbito por 'Babieca'. Pero las alabanzas no acabaron ahí, ya que el álbum pasó el filtro internacional y medios como Rolling Stone lo situaron entre los 50 mejores trabajos del mundo del pasado año, además de protagonizar su propio 'Tiny Desk' en la radio pública de EE.UU.

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En paralelo, por si no fuera suficiente, se anunciaba su fichaje por Los Javis para protagonizar su nueva película, un filme que se hizo con el premio a la mejor dirección en Cannes (Francia) y que muchos ven ya entre los nominados a los próximos Oscar, incluida la canción que él compuso para ella, 'La nieve'.

Precisamente esa canción, emocionante como en el filme, ha sido la gran novedad del repertorio de esta noche respecto de aquella de hace un año que tanto se mediatizó, con los directores de la película arropando a su actor principal.

No han estado Los Javis esta vez, ocupados en Los Angeles, pero sí parte de su "troupe", como los actores Miguel Bernardeu, Carlos González y Yenesi, también Ana Rujas y Lola Rodríguez, el músico Martin Urrutia y hasta el futbolista de la selección española Borja Iglesias.

Con el fervor de las grandes ocasiones y ligero retraso ha arrancado el concierto, tras una intro en la que el protagonista se ha hecho limpiar unas botas de cuero (español) doradas, del color de su pantalón, directo a brillar a un escenario cubierto de arena del desierto.

"¡Venga, Madrid!", ha reclamado con ímpetu en el arranque con ese 'Full Time Papi' cuyo estribillo ha encontrado el eco de estadio que se estila en las hinchadas de fútbol y que él irónicamente quiso reapropiarse como símbolo de fuerza para el colectivo LGTBIQ+.

Aunque 'Spanish Leather' suena casi íntegro, ha habido tiempo para introducir piezas como la reciente 'Calypso' y, "para los que llevan desde el principio", ese 'Conticinio' de 2020 que fue lo primero que escribió en su carrera y que hoy ha arrancado intimo y ha acabado como una catarsis de sonido.

Suspiros se han escuchado cuando las luces se han encendido a continuación y ha interpretado 'Poses' desprendido de su camisa, como un Adonis dorado mirando intensamente a cámara a una sola persona del recinto, aunque todas hayan sentido que era para ellos.

"Esta canción se llama 'Puerta del Sol' y va para toda la gente que está ahora allí", ha dicho más tarde en homenaje a la protesta que lleva una semana instalada en ese punto emblemático de Madrid reclamando la regulación de la vivienda, en una jornada difícil tras los rechazos de los decretos en el Congreso y el aguacero metereológico que les ha caído después.

"¡Pasadlo de maravilla, pero guardad energía porque mañana hay una manifestación! ¡No vamos a parar hasta conseguir una huelga general, que no decaiga la lucha!", ha pedido poco después la artista Samantha Hudson en una conexión desde su tienda acampada en Sol, un mensaje que ha encontrado enorme eco en el recinto y mayores saltos al sonar después 'Port Pelegrí'.

Con la emoción a flor de piel aún ha habido tiempo para darse un baño de masas entre el público, rescatar sencillos seminales como 'Las mil y una noches', 'Agua y mezcal' o 'Guantanamera', la canción a la que probablemente debe dónde está y que ha dedicado a sus paisanos de las Cuevas de Cañart.

"Aquí se acaba 'Spanish Leather'", ha proclamado al cambiar la letra de 'Quién teme a la máquina", anticipando un broche que ha puesto definitivamente con "Tramuntana' y 'Babieca' en lo que para él ha sido un punto y aparte en su carrera, pero que ahora deberá convertir en un punto seguido hacia las estrellas.