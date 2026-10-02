Impulsores de protestas por la crisis de la vivienda en España llaman a la huelga general

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, calificó en Madrid de "muy grave" el previsto rechazo a los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de coalición y llamó "a la huelga general por la vivienda.

Del Río hizo estas declaraciones en la céntrica Puerta del Sol de Madrid, donde los activistas están acampados desde el pasado sábado y desde donde esta mañana parte de los concentrados han iniciado una marcha hacia el Congreso de los Diputados, que debate a esta hora los decretos.

Salvo sorpresa mayúscula, el Congreso rechazará la convalidación de los decretos sobre vivienda tras el "no" de última hora del partido conservador nacionalista catalán Junts -que ha enviado al Gobierno una propuesta alternativa- y la negativa ya anunciada de los conservadores del PP y la ultraderecha de Vox, en medio de la indignación creciente de los acampados en plazas de toda España.

En declaraciones a los medios, Del Río insistió en que los decretos son "una medida de mínimos que el pueblo ha pedido en la calle y que está a punto de tumbarse en el Congreso".

También subrayó el carácter "rentista" del Parlamento, que "defiende la especulación por encima de la vida", y aclaró que si no sacan adelante estas medidas "este Gobierno ya no tiene sentido" porque "desoye las peticiones del pueblo".

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En paralelo, el Sindicat de Llogateres de Barcelona también llamó a organizar una huelga general y una "movilización continua" como respuesta al 'no' de Junts.

Así lo afirmó el portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, en unas declaraciones a los periodistas en la concentración que reunió a un centenar de personas frente a la sede de Junts en Barcelona, que está protegida por un dispositivo policial.

Aragonès dijo que Junts aún tiene "una oportunidad de rectificar", antes de que se produzca la votación en el Congreso, y aseguró que representantes del Sindicat de Llogateres hablaron hace tiempo de las medidas sobre vivienda con el líder de Junts, Carles Puigdemont, en una reunión en Waterloo (Bélgica), por lo que "no tiene sentido que digan ahora que se ha hecho todo a última hora".

En este sentido recordaron que para este sábado está convocada una manifestación en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), mientras prosigue la acampada de protesta en la plaza de Catalunya de la capital catalana.