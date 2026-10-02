Irak consigue excepción de EEUU y permite vuelos de casi todas aerolíneas iraníes en Nayaf

El jefe del Ejecutivo afirmó en un comunicado que se ha llegado a un acuerdo con Washington para permitir "la operación de 40 vuelos diarios desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Najaf para aerolíneas iraníes, con excepción de Mahan", aunque no detalló desde cuándo.

Al Zaidi agradeció "la respuesta positiva del gobierno de Estados Unidos a los esfuerzos iraquíes y su cooperación al otorgar la exención requerida, lo que contribuye a resolver este asunto y facilitar el tránsito de visitantes y viajeros, especialmente en casos relacionados con tratamientos médicos, visitas religiosas y turismo".

Elogió la "importancia del diálogo y la comprensión para abordar asuntos con dimensión humanitaria", y confirmó que los canales diplomáticos y la comunicación responsable son "capaces de encontrar soluciones prácticas que tengan en cuenta los intereses y las necesidades de la población".

Asimismo, destacó que el tráfico aéreo "no representa simplemente el transporte entre dos aeropuertos, sino un puente de comunicación entre los pueblos", dado que entre los viajeros se encuentran "pacientes que esperan llegar a su centro de tratamiento, visitantes que desean visitar los santuarios sagrados o familias que anhelan una reunificación fácil y sin contratiempos".

A lo que se añade "la importancia que este movimiento tiene para el turismo, la economía y la comunicación social", concluye la nota.

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Nayaf es una de las ciudades sagradas chiíes más importantes al albergar el santuario del imán Ali, el primo y yerno del profeta Mahoma y el primer imán para esta rama de los musulmanes, por lo que cada año la localidad recibe a millones de peregrinos, académicos y religiosos procedentes de Irán.

Hasta ahora, solo la aerolínea de bandera Iraqi Airways había obtenido una "autorización especial" de Estados Unidos para operar vuelos hacia Irán, que se reanudarán "durante el mes de octubre".

Mahan Air es la principal aerolínea privada de Irán y está sancionada por Estados Unidos y Europa por su supuesta vinculación con la Guardia Revolucionaria y su presunta participación en el envío de misiles a Rusia para su uso en la guerra contra Ucrania.

Hoy mismo, el Ministerio de Exteriores iraní calificó de "inhumano" e "ilegal" el bloqueo aéreo que Estados Unidos trata de imponer al país, y que de momento ha causado la suspensión de los vuelos iraníes a naciones de la región como Emiratos Árabes Unidos y Omán.

Estados Unidos sancionó a finales de septiembre a 27 aerolíneas iraníes y exhortó a terceros países a no ofrecerles servicios con la amenaza de “excluirlos del sistema del dólar”, lo que ha llevado a Turkmenistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos y Georgia, entre otros, a suspender o restringir los vuelos con Irán.

A pesar de las sanciones estadounidenses, Irán continúa operando vuelos a China, Rusia y Turquía, entre otros países.

Las sanciones a las aerolíneas iraníes forman parte de la operación ‘Paria Económico’, que lanzó Washington para aislar aún más financieramente a Teherán y tratar de doblegarlo en la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, a lo que se suma el bloqueo a puertos y buques iraníes.