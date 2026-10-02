Irán califica el bloqueo aéreo estadounidense como "inhumano" e "ilegal"

El Ministerio de Exteriores iraní condenó en un comunicado “las acciones y movimientos ilegales e inhumanos del gobierno estadounidense para perturbar el comercio y el transporte aéreo de Irán con otros países” a través de las sanciones a 27 aerolíneas de la República Islámica.

“Estas acciones no solo violan los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, especialmente el principio de respeto a la soberanía nacional de los Estados, y violan las normas fundamentales de derechos humanos, sino que también constituyen una peligrosa conspiración para socavar las relaciones amistosas entre países, especialmente entre países vecinos”, indicó.

Estados Unidos sancionó a finales de septiembre a 27 aerolíneas iraníes y exhortó a terceros países a no ofrecerles servicios con la amenaza de “excluirlos del sistema del dólar”, lo que ha llevado a Turkmenistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irak y Omán a suspender o restringir los vuelos con Irán.

El Ministerio de Exteriores iraní apuntó en su comunicado a la cancelación de vuelos por parte de varios aeropuertos de Irak y pidió al país árabe que levante las restricciones para “restablecer la normalidad en los vuelos de las aerolíneas de ambos países, en consonancia con los intereses y beneficios de ambas naciones”.

De momento, la aerolínea de bandera Iraqi Airways ha obtenido una "autorización especial" de Estados Unidos para operar vuelos hacia Irán, que se reanudarán "durante el mes de octubre".

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A pesar de las sanciones estadounidenses, Irán continúa operando vuelos a China, Rusia y Turquía, entre otros países.

Las sanciones a las aerolíneas iraníes forman parte de la operación ‘Paria Económico’, que lanzó Washington para aislar aún más financieramente a Teherán y tratar de doblegarlo en la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, a lo que se suma el bloqueo a puertos y buques iraníes.