Israel afirma haber matado a francotirador de Hamás que Gobierno de Gaza dice era policía

"Ayer (jueves), las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) y la Agencia de Seguridad de Israel (ISA, el Shin Bet) atacaron en la zona de Jan Yunis y eliminaron al terrorista Tamer Hamaida, que sirvió como francotirador en la organización terrorista Hamás", dijo el Ejército israelí.

El Ejército le acusó de preparar ataques contra las tropas de las FDI y civiles israelíes, además de tratar de restaurar las capacidades del grupo islamista en el enclave.

Por su parte, el Ministerio del Interior del Gobierno de Gaza, en manos de Hamás hasta que afirmó haberse apartado del poder para que lo ocupara el comité tecnócrata estipulado por el acuerdo de alto el fuego que aún no ha accedido al enclave, denunció este viernes la muerte del policía.

"Anoche, aeronaves de la ocupación atacaron un puesto de control policial cerca de la zona de Al Iqlimi, en Mawasi, Jan Yunis", advirtió en un comunicado, en el que identificó a la víctima mortal como el teniente Mahmud Al Hamaida, de 47 años.

Más de 1.400 personas han muerto en ataques israelíes durante el alto el fuego, que entró en vigor en octubre de 2025, según el Ministerio de Sanidad del enclave. En total, son más de 74.000 desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva en represalia por los ataques de milicias de la Franja a su territorio.