Japón sanciona a 35 buques de la "flota fantasma" rusa por la guerra en Ucrania

El Ministerio de Exteriores del país detalló también en un comunicado que introducirá "una prohibición a la exportación de bienes que contribuyan a reforzar la base industrial" de Rusia.

Además de los 35 navíos sancionados, las autoridades japonesas anunciaron medidas como restricciones de pagos y de transacciones a 33 organismos y nueve individuos rusos.

Según Exteriores, las medidas se toman "a la luz de la actual situación internacional en torno a Ucrania, y con el fin de que Japón contribuya a los esfuerzos internacionales en favor de la paz mundial orientados a resolver esta cuestión".

El anuncio se produce después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, anticipara en un discurso este jueves en Moscú relaciones "mutuamente beneficiosas" con el archipiélago, una vez superadas las actuales dificultades bilaterales, según recoge la agencia japonesa de noticias Kyodo.

El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, dijo este viernes que "toma nota" de las declaraciones de Putin, aunque reiteró la postura de Tokio de que la causa de la actual tensión bilateral es la invasión rusa de Ucrania y el comportamiento de Moscú.