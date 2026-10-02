John Cena regresa a México como estrella del cine de acción con ‘Matchbox’

“Me siento afortunado, muy afortunado. Los deportes de entretenimiento como el ‘Pro Wrestling’ tienen una audiencia global y estar aquí, en un lugar tan rico en tradición, y ser tan bien recibido, es genial”, compartió en el evento con aficionados de ‘Matchbox’ en la Ciudad de México.

La película se estrena este 9 de octubre exclusivamente en la plataforma Apple TV y narra la historia de Sean Walker, un espía y exsoldado que se reencuentra con sus amigos de la infancia en una operación que pondrá en riesgo la vida de sus compañeros civiles, que tendrán que aprender a pelear y a conducir como agentes secretos.

En la alfombra gris que simulaba una carretera, Cena no derrapó con ninguno de sus aficionados y firmó cinturones de campeón de lucha, gorras y sus características playeras con las que durante más de 26 años compitió en la lucha libre profesional.

Para el actor conocido por interpretar al antihéroe de DC ‘Peacemaker’ en filmes y series, volver a México, como lo hizo el año pasado en la CCXP y ahora con ‘Matchbox’, realizando “otra forma de entretenimiento”, es un motivo de “felicidad” que quiere compartir con sus seguidores.

Junto a Cena, sus compañeros de reparto Jessica Biel, Sam Richardson, Teyonah Parris y Arturo Castro firmaron autógrafos y compartieron palabras con los aficionados de los juguetes, que no dudaron en traer sus helicópteros y camiones a escala que aparecen en la producción.

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Durante su carrera de luchador, Cena ha aplicado su inconfundible gesto “no puedes verme”, la burla que aplicaba a todos sus rivales antes de ejecutar uno de sus ataques finales en un combate, una combinación de acción y humor que también le ha acompañado durante su carrera actoral y que, para Richardson, es una de las claves del éxito de ‘Matchbox’.

“Toda la comedia sirve de apoyo, así que lo divertido surge precisamente de la acción de alto riesgo. Ambos elementos van de la mano, puedes reírte y también decir ‘guau’ u ‘oh, no’”, respondió el artista, famoso por su participación en las series ‘Veep’ (2012-2019) o ‘Ted Lasso’ (2020).

En el caso de Richardson, utilizó un simulador de camiones que le enseñara a manejar vehículos pesados, mientras que Cena y Biel recibieron clases para realizar maniobras a alta velocidad, derrapes controlados y persecuciones en locaciones reales como Budapest y los desiertos de Marruecos.

Después de haber sido una de las actrices femeninas referentes del cine de acción a comienzos de siglo en cintas como ‘Blade: Trinity’ (2004) o ‘Total Recall’ (2012), Biel agradece que actrices como su compañera Parris disfruten de personajes más diversos.

“Es hora de que muchos tipos de mujeres sean representadas en películas como esta, poderosas, fuertes y capaces. Es emocionante ser parte de eso”, sentenció la actriz de 41 años.

‘Matchbox’ se estrena el próximo 9 de octubre en Apple TV, en una nueva apuesta por los grandes ‘blockbusters’ en exclusiva para la plataforma, después de que cintas como ‘F1’, protagonizada por Brad Pitt, recaudaran 634 millones de dólares y marcaran un antes y un después para la compañía.