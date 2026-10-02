La amenaza del mar a las islas del Pacífico, punto apremiante en la precumbre de Fiyi

La cumbre del Pacífico, organizada junto con Australia y antesala de la conferencia del clima de Antalya (Turquía) prevista para noviembre, es percibida como un "punto de inflexión político" para defender una justicia climática para esas naciones y exigir el fin inmediato de los combustibles fósiles.

Tras años de denunciar una situación que consideran límite, esas pequeñas islas podrán trasladar a los gobiernos sus reclamaciones ante los retos medioambientales más acuciantes frente al creciente incremento del nivel del mar, derivado del cambio climático.

Ese aumento erosiona sus costas y deteriora los ecosistemas marinos hasta el punto de acechar su habitabilidad, alegan.

Además, al contar con gran superficie oceánica bajo su jurisdicción, esos estados lidian con la crisis de la biodiversidad y de contaminación.

La ciencia ya ha avisado. Varios estudios científicos han advertido de los peligros que afrontarán en las próximas décadas esas islas a causa del mar y que no podrán evitarse ni siquiera limitando las emisiones.

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A preguntas de EFE, Rafael González-Quirós, investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO), dijo que "el principal problema que afrontan las islas del Pacífico es la subida del nivel del mar provocada por el cambio climático".

Según refleja la Tercera Evaluación Mundial del Océano de Naciones Unidas, presentada en el pasado 8 de junio, la subida del nivel del mar ha pasado de un incremento medio de 1,5 mm anual durante 1901-2015 a una subida media de 4,3 mm entre 2013-2023.

González-Quirós, uno de los coordinadores del Informe Mundial del Océano de la ONU, apuntó que al igual que ocurre con el incremento de temperatura en la atmósfera, este proceso se está acelerando.

Según las proyecciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climátic (IPCC), entre 2080 y 2100 ese aumento podría alcanzar entre 5,2 y 12,1 mm al año, dependiendo de las emisiones.

En Fiyi, esto podría derivar en "la inundación de zonas de su territorio donde reside el 15 % de su población", una situación "mucho más dramática en islas de menor tamaño y apenas elevadas un par de metros sobre el nivel del mar".

Gran parte de esas islas "está constituida por terrenos con poca elevación, como los atolones, donde la altura máxima solo alcanza unos pocos metros y el terreno está constituido por sedimentos calcáreos procedentes de los arrecifes de coral circundantes".

"Ese terreno sedimentario es muy sensible a la erosión frente al aumento del nivel del mar" y, además, "una parte muy importante de la población está concentrada en las zonas costeras poco elevadas", argumentó.

Entre otros riesgos incluye "el blanqueamiento de los corales y en último término, su muerte" por el aumento de las temperaturas.

"Es obvio que el problema está en el cambio climático y hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para frenarlo; y en este proceso el peso de los países de las islas del Pacífico es menor o insignificante", lamentó.

Para María José Caballero, experta en eventos climáticos extremos de Greenpeace, "el impacto ambiental del cambio climático en las islas del Pacífico se sintetiza en una realidad apremiante, una crisis de supervivencia en tiempo real".

En Kiribati, Tuvalu, las Islas Marshall o la propia Fiyi, el aumento del nivel del mar actúa como "amplificador de catástrofes que desmantela sus ecosistemas desde la base".

Los peligros "clave" en la región incluyen la erosión costera severa y la pérdida de territorio, "ya que la subida del nivel del mar está devorando metros de costa anualmente, sumergiendo islotes bajos y atolones", concluyó.