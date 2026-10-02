La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,30 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un incremento del 0,34 %, hasta los 120.733.940 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Bolsas y Mercados (+3,2 %) y Ternium Argentina (+2,3 %), mientras que cerraron en terreno negativo los papeles de Transener (-1,3 %) y Edenor (-0,9 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos subieron hasta el 1,8 % en sus cotizaciones en dólares, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió un 2,99 %, a 655 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense bajó cinco pesos, a 1.540 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista bajó a 1.520 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió cinco pesos, a 1.560 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con estabilidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,2 %, hasta 1.625,13 por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,2 %, hasta los 1.549,26 pesos por unidad.