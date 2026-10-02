La expresidenta taiwanesa Tsai Ing-wen confirma que viajará a EE. UU. para dar un discurso

En una declaración difundida a través de su cuenta de Facebook, la exmandataria anunció que asistirá a la Conferencia de Tecnología y Seguridad Nacional 2026 de Stanford DEFCON para ofrecer el discurso inaugural, previsto para el 7 de octubre, tal y como habían avanzado los organizadores del evento un día antes.

Tsai indicó que compartirá con académicos, funcionarios y miembros de la industria tecnológica la "experiencia" de Taiwán y cómo la isla sigue afrontando "nuevos desafíos en el equilibrio entre el desarrollo tecnológico, la resiliencia democrática y la seguridad nacional".

"También espero que este intercambio permita que más amigos internacionales conozcan Taiwán y contribuya a crear más cooperación entre Taiwán y el resto del mundo", aseveró.

La agencia de noticias taiwanesa CNA indicó que este será el primer viaje de Tsai a Estados Unidos desde que dejó la presidencia y que, durante su estancia, también asistirá a un acto el 8 de octubre en el Instituto Hoover.

Tsai, uno de los pesos pesados del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) taiwanés, es reconocida internacionalmente por haber liderado la isla en momentos de máxima tensión con China, que considera Taiwán como "parte inalienable" de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control.

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El punto más álgido de esas fricciones ocurrió en agosto de 2022, cuando la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, visitó Taiwán, a lo que Pekín respondió con la realización de unas maniobras militares a gran escala alrededor de la isla.

La visita de la exdirigente isleña a Estados Unidos tendrá lugar, además, poco después de la cumbre entre los presidentes de EE. UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping, en la que el mandatario chino instó a Washington a "oponerse" a la independencia de Taiwán.