La Fiscalía de Portugal investiga el uso por parte de EEUU de base aérea en las Azores

En una breve respuesta enviada a EFE, el Ministerio Público indicó: "Se confirma la existencia de una investigación, iniciada a raíz de una denuncia presentada por miembros del Bloco de Esquerda".

Esta formación presentó una denuncia en abril contra el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha) por haber permitido el uso de la base de las Lajes a Estados Unidos durante su ofensiva en Oriente Medio.

Durante meses, este uso por parte de Washington de la base aérea lusa fue motivo de polémica y los partidos de la oposición pidieron en reiteradas ocasiones explicaciones al Ejecutivo, a raíz de que el propio Rubio asegurara en mayo que habían usado sin preguntar antes.

"Siendo justos, hay países en la OTAN que nos fueron de gran ayuda, como por ejemplo Portugal. Dijeron 'sí' antes siquiera de que les dijéramos cuál era la pregunta", aseguró Rubio durante una entrevista al canal Fox News.

Tras estas declaraciones, el Gobierno de centroderecha portugués publicó un comunicado en el que aseguró que la petición de Estados Unidos de usar la base de las Lajes "solo se realizó tras el ataque a Irán" y que Portugal "solo lo autorizó con condiciones".

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Previamente, en una anterior comparecencia ante el Parlamento, el 7 de abril, el ministro de Exteriores portugués, Paulo Rangel, detalló que el arreglo con EE.UU. sobre la utilización de la base militar contempla "la respuesta a un ataque concreto de acuerdo con el principio de proporcionalidad y la necesidad, sin tener como objetivo infraestructuras civiles".

Rubio visitará este 8 de octubre Portugal, donde se reunirá con autoridades para abordar diferentes temas, entre ellos la cooperación en defensa. Por el momento, se desconoce la agenda que tendrá el secretario de Estado en Lisboa.

En cuanto a la postura de Portugal, el Gobierno ha mostrado su rechazo a la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán, y ha insistido en que la utilización por parte de aviones estadounidenses de las Lajes ha sido bajo un "cumplimiento escrupuloso de las normas legales y las reglas" fijadas en el acuerdo bilateral entre ambos países.