La Fundación Adenauer abandona Georgia ante la imposibilidad de apoyar proyectos

"La retirada de la fundación se debe a los marcos políticos y jurídicos impuestos por el Gobierno de Georgia. La Fundación Konrad Adenauer no puede cumplir su principal misión política", aseveró la organización en un comunicado difundido por la televisión pública georgiana.

La ONG, que trabajaba en la nación caucásica desde 2003, señaló que en julio pasado "el Gobierno de Georgia no aprobó la solicitud de la Fundación sobre el financiamiento de proyectos".

"La aprobación por parte del Gobierno de Georgia solo sería posible en el caso de proyectos que no se correspondan con la misión política de la Fundación", añadió.

El diputado opositor Gueorgui Sharashidze declaró a la prensa que la retirada de la fundación "es un hecho muy lamentable". "La ley sobre la transparencia aprobada en 2024 por el Parlamento de Georgia es semejante a la ley de agentes extranjeros rusa y tiene como fin aniquilar la democracia en el país", denunció.

Por su parte, el presidente del Parlamento georgiano, Shalvá Papuashvili, señaló que "la propia Fundación reconoció el carácter político de su misión en Georgia".

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"Ni las fundaciones ni los partidos políticos extranjeros tienen nada que hacer en Georgia en el plano de misiones políticas. La Fundación Konrad Adenauer está vinculada al partido alemán Unión Demócrata Cristiana (CDU), miembro del Partido Popular de Europa", señaló.

Papuashvili señaló que las autoridades alemanas no permitirían en su país "actividades políticas de Sueño Georgiano", el partido gobernante en Georgia desde 2012.

El presidente del Parlamento indicó que "las autoridades de Georgia propusieron a la fundación cambiar el carácter político de los proyectos por temas científicos y educativos, pero la parte alemana se negó".

"El pueblo de Georgia ha perdido la confianza en los donantes extranjeros ya que ellos financian una agenda radical", concluyó.

Las relaciones entre Tiflis y la Unión Europea se han deteriorado en los últimos años tras la aprobación en Georgia de varias leyes criticadas por la oposición y Occidente, como la ley sobre agentes extranjeros y la ley que prohíbe la propaganda LGBTIQ+.

A raíz de esas tensiones, Georgia congeló las negociaciones de ingreso en el bloque comunitario, decisión que provocó masivas protestas por parte de las fuerzas opositoras.