La gobernadora de Nueva York arremete contra la investigación de la violación en Cornell

"¿En qué mundo la policía se enteraría por la víctima de que había sido violada en grupo y de que ella creía 'al cien por cien' que había sido violada, y no informaría de esas acusaciones al fiscal?", reclamó Hochul en una rueda de prensa sobre el caso de una joven que alegó haber sido violada por varios estudiantes en una casa de fraternidad y que ha denunciado que la universidad no hizo lo correcto.

La gobernadora declaró estar "profundamente consternada" por cómo la policía manejó el caso y tildó de "fracaso" que hayan enviado un "expediente parcial".

Según dijo, pese a que la víctima "no pudo haber sido más clara al afirmar que estaba segura de haber sido violada", no se incluyeron esas palabras en la información que trasladó la policía del campus de Cornell a los fiscales.

"No permitiré que nadie oculte este caso", aseveró Hochul.

Por su parte, la fiscal general de Nueva York Letitia James, que ha asumido como fiscal especial en el caso, declaró que hay en marcha "una investigación criminal".

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La víctima interpuso una demanda civil el pasado 18 de septiembre contra Cornell y sus siete presuntos agresores, tras lo que la Fiscalía local decidió reabrir una investigación pese a haber rechazado hacerlo cuando esta denunció los hechos, en octubre de 2024.

James apuntó también que una investigación de este tipo "lleva tiempo" pero declaró estar "comprometida a llevarla a cabo" y avanzó que proporcionará información a medida que pueda.

El miércoles, la Universidad de Cornell informó a la gobernadora de que hará una revisión independiente de su gestión del caso.