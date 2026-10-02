La inflación en Paraguay fue del 0,1 % en septiembre por alzas de alimentos y combustibles

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado también fue mayor al -0,1 % observado en septiembre de 2025, según un informe del Banco Central de Paraguay (BCP).

De este modo, la inflación acumulada se ubica en el 1,9 % y la interanual en el 1,7 %.

En septiembre, detalló el emisor, aumentaron los precios de las hortalizas y tubérculos frescos (6,8 %), la carne vacuna (0,6 %), y los huevos (0,5 %). Así, la inflación del grupo de bienes alimenticios fue del 0,3 %.

A su turno, disminuyeron los precios de la carne de cerdo (-2,7 %), la leche líquida (-2,4 %), las frutas frescas (-1,9 %), el café (-1,5 %).

Por otra parte, se encarecieron los combustibles (0,7 %), debido a "los elevados precios internacionales del producto terminado", según el BCP.

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Los aumentos de precios durante el mes pasado fueron atenuados por el menor costo de bienes durables de origen importado, como los vehículos y algunos electrodomésticos, lo cual se explica por la apreciación de la moneda local, el guaraní, respecto al dólar estadounidense, según el reporte.

En julio pasado, el BCP redujo del 3,5 % al 3,3 % la proyección de la inflación de este año.

La inflación en Paraguay cerró el año pasado en 3,1 %.