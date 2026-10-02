La junta militar de Guinea-Bisáu impide el regreso del derrocado expresidente Embaló

"De momento, no se reúnen las condiciones de seguridad necesarias para garantizar el regreso al territorio nacional del antiguo presidente de la República, Umaro Sissoco Embaló", señaló el Alto Mando Militar para el Restablecimiento de la Seguridad Nacional y el Orden Público (junta militar) en un comunicado al que tuvo acceso EFE.

Los militares aseguraron que la decisión responde "exclusivamente" a razones de seguridad nacional, preservación del orden público y prevención de situaciones que puedan comprometer la estabilidad del país.

El Alto Mando mantuvo asimismo las restricciones a manifestaciones, concentraciones y otras actividades de carácter político establecidas durante la transición, y pidió a la población evitar cualquier acción que pueda provocar enfrentamientos o inestabilidad.

Embaló tenía previsto regresar a Guinea-Bisáu este domingo, 4 de octubre, después de permanecer fuera del país desde el golpe, con la intención de presentarse a las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 6 de diciembre.

El expresidente, exiliado en Marruecos, reaccionó a la decisión de la junta militar pidiendo calma a sus seguidores y reiteró su intención de concurrir a esos comicios, según informaron medios locales este viernes.

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"Nuestra lucha debe continuar siendo una lucha pacífica, democrática y respetuosa con la ley", afirmó Embaló, quien aseguró respetar la decisión de las autoridades y pidió evitar actos de confrontación.

El Ejército derrocó a Embaló el 26 de noviembre de 2025, tres días después de las elecciones generales y antes de que fueran divulgados sus resultados, suspendió el proceso electoral y nombró al general Horta N'ta presidente de transición.

La junta convocó nuevas elecciones presidenciales y legislativas para el 6 de diciembre y promovió una nueva Constitución, aprobada en referéndum, que amplía los poderes del presidente y modifica las reglas electorales.

Guinea-Bisáu arrastra una crónica inestabilidad política e institucional desde hace años y ha sufrido cinco golpes de Estado desde su independencia de Portugal en 1974.