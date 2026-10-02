La Justicia de Venezuela absuelve a la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel

San Miguel informó que un tribunal con competencia en terrorismo dictó su sentencia absolutoria el jueves y la declaró "libre de responsabilidad penal" respecto de los cargos formulados en su contra, según dijo en su cuenta de X.

"Esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente", manifestó la también presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien añadió que espera que las condenas emitidas por el mismo caso contra otras personas sean anuladas al considerarlas injustas.

San Miguel estuvo recluida casi dos años en la prisión conocida como El Helicoide, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) identificada por opositores como un "centro de torturas".

La activista fue acusada por la Fiscalía de un supuesto vínculo con una "trama conspirativa" que buscaba "atentar" contra el entonces presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios de Venezuela.

Fue arrestada en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija, quien también fue detenida brevemente junto a otros familiares.

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El 9 de enero, San Miguel fue enviada a España cuando se anunció su excarcelación junto a otros cuatro españoles, pero regresó a Venezuela el pasado mayo.