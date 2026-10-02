La líder socialdemócrata vuelve a recibir encargo para intentar formar gobierno en Suecia

Andersson había sido la primera persona designada para dirigir las negociaciones, pero devolvió el mandato hace tres días por la decisión de uno de sus aliados, el Partido de Izquierda, de apoyar a Norlén, candidato conservador para ser presidente del Riksdag (Parlamento), cargo que ejerce desde 2018.

"He podido constatar que las condiciones básicas políticas y parlamentarias son exactamente las mismas que eran cuando Magdalena Andersson recibió por primera vez el encargo", dijo Norlén en rueda de prensa tras reunirse hace dos días con los líderes de todos los partidos representados en el Riksdag.

Andersson empezará los contactos formales el lunes y deberá informar de la situación a Norlén el día 12, aunque podría tener más tiempo para seguir negociando.

El proceso deberá concluir forzosamente con una votación en la Cámara para elegir primer ministro, resaltó Norlén.

El bloque opositor de centroizquierda liderado por Andersson ganó las elecciones legislativas por un estrecho margen, con 176 escaños frente a 173.

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Esa victoria ha estado marcada por divisiones internas, porque el Partido de Izquierda sólo acepta apoyar un Ejecutivo del que forme parte.

Al mismo tiempo, el Partido Centrista se opone a cualquier opción de gobierno que incluya al Partido de Izquierda.

El Partido Centrista, que años atrás formaba parte del bloque de derecha, ha reiterado que nunca apoyará un acuerdo de gobierno del que forme parte el ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), tercera fuerza parlamentaria y que actuó como apoyo externo del Ejecutivo encabezado por Kristersson la pasada legislatura.

El SD acordó con el resto de fuerzas del bloque de derecha la pasada primavera que formaría parte de un hipotético próximo gobierno de Kristersson.

El Partido Socialdemócrata ganó los comicios con el 28 %, su peor resultado en casi un siglo; seguido por el Partido Conservador, con el 19,8 %; y el SD, que retrocedió tres puntos y perdió su condición de segunda fuerza parlamentaria.

Antes de poder convocar elecciones extraordinarias, algo que no ocurre desde 1958, son necesarias cuatro votaciones fracasadas para elegir primer ministro.

En 2018 hicieron falta cuatro meses de negociaciones y dos votaciones fracasadas hasta que el socialdemócrata Stefan Löfven cerró un acuerdo con centristas y liberales y otro adicional con el Partido de Izquierda para gobernar en minoría con el Partido de Medioambiente.