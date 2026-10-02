La mortalidad en el Mediterráneo central se dispara a un muerto por cada 23 llegadas

En un comunicado conjunto con motivo del Día de la Memoria y de la Acogida, que se celebra mañana en Italia, las tres agencias precisaron que en los nueve primeros meses del año se han registrado cerca de 1.000 fallecidos o desaparecidos en esta travesía, lo que equivale a un promedio de casi cuatro víctimas diarias.

El riesgo para quienes intentan cruzar se ha multiplicado considerablemente frente al mismo periodo de 2025, cuando la proporción era de un deceso por cada 60 personas llegadas a las costas italianas, alertan.

En lo que va de año han llegado Italia 23.110 migrantes, menos de la mitad de los 51.855 registrados en el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos actualizados del Ministerio del Interior italiano.

Desde que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) comenzó en 2014 a recopilar datos de forma sistemática, el balance en el Mediterráneo Central asciende a casi 27.000 víctimas documentadas.

"Esta ruta continúa representando una de las travesías más peligrosas a nivel global, concentrando cerca del 75% de todos los fallecimientos documentados en el Mediterráneo en los últimos doce años", se explica en el comunicado.

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Asimismo, en cerca de dos tercios del total de fallecidos desde 2014 (casi 18.000 personas) no ha sido posible recuperar los restos mortales.

Las organizaciones subrayaron que se trata de una "estimación a la baja" que no contabiliza "las innumerables tragedias fantasmas", que no quedan registradas.

Las agencias internacionales alertaron también del cambio en el perfil demográfico de los migrantes, con cada vez más niños y adolescentes.

En concreto, desde 2014, más de 190.000 menores han llegado a Italia a través del Mediterráneo Central y más del 75 % lo hizo sin ir acompañado.

Otro de los problemas que señalan es que, entre enero y mediados de septiembre de 2026, se contabilizaron 17.067 personas interceptadas en el mar y devueltas a Libia, un volumen equivalente al total de llegadas registradas en las costas italianas en ese mismo periodo de tiempo.